Kā kohēzijas fondi var palīdzēt tieši Tev?

Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā kohēzijas līdzekļi palīdzējuši veikt krietni apjomīgākus apkārtējās vides uzlabojumus nekā mēs būtu spējuši par saviem līdzekļiem. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (KF) ieplūdusī nauda ļāvusi atjaunot ceļus reģionos, nosiltināt skolas un dzīvojamās ēkas, uzbūvēt sporta laukums, kultūras namus un sociālās aprūpes centrus. Uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie, varējuši realizēt savas ieceres, izvērst darbību un līdz ar to dot darbu aizvien lielākam darbinieku skaitam.

4,24 miljardi ieplūdīs no jau labi zināmajiem ERAF, ESF un KF, vēl 272 miljoni eiro būs pieejami no jaunā instrumenta REACT-EU pandēmijas seku mazināšanai un 192 miljoni eiro - no jaunizveidotā Taisnīgas pārkārtošanās fonda. Līdz ar to Latvijas iedzīvotāju rīcībā būs pat vairāk naudas nekā iepriekšējā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.