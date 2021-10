Izveidota mājaslapa, kurā varēs redzēt "zaļajā režīmā" strādājošos uzņēmumus

Visos uzņēmumos un to klientu centros, kur redzama "Zaļās zonas" zīme, apmeklētāji var būt droši, ka visiem darbiniekiem un klientiem ir Covid-19 sertifikāti par vakcinēšanos vai pārslimošanu.

Pašlaik kā pirmie iniciatīvā jau iesaistījušies tādi uzņēmumi kā SIA "Tet", SIA "Latvijas mobilais telefons", AS "Latvijas valsts meži", AS "Latvenergo", SIA "Omniva" un AS "Saf tehnika".