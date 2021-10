Audi Q4 e-tron: dinamika varēja būt labāka, taču sniedzamība ir solīda

Lai sasniegtu klimata mērķus, Eiropai elektromobiļus vajag kā ēst. Arī tādus, ka pievelk ne tikai ar nulles izmešiem, bet zīmola spēku un atbilstošu sniegumu. Šis Audi Q4 e tron vēl nav pats jaudīgākais. 80 kilovatstundu baterija darbina vienu, aizmugurē novietotu elektromotoru. Jā, neparasti, taču šis Audi ir, kā mēdz teikt, klasika. 150 kilovati nodrošina gandrīz divtonnīgajam krosoveram diezgan labu paātrinājumu - 8,5 sekundes līdz simtam. Jauno Q4 e tron izmēģināsim kopā ar pārliecinātu elektromobilitātes aizstāvi. Ansis Valdovskis ir AS "Latvenergo" elektrotransporta uzlādes tīkla attīstības vadītājs. Viņa ieskatā elektriskā Q4 dinamika ir pietiekama, taču āriene rada sajūtu, ka tas būs vēl sportiskāks.

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Pa to laiku tirgus dalībnieki meklē jaunas iespējas un nišas. Skatoties uz Q4 e tron, grūti saprast tā izmērus. Būdams 4,6 m garš, tas ir kompaktais SUV. Salonā atrodams kaut kas no jaunā Audi A3, piemēram, klimata iekārtas bloks. Toties vietas aizmugurē ir vairāk, gluži kā vidējā sedanā. To panāk elektromobiļu specifiskā arhitektūra, kurā vairs nav vietas tradicionālajam dzinējam.