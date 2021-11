Parādos esošos seniorus aicina laicīgi informēt tiesu izpildītājus par Covid-19 pabalsta saņemšanu

Seniori, kuriem ir parādsaistības un kuri no šī gada 1.novembra saņems 20 eiro pabalstu, tiek aicināti laicīgi par to informēt savus tiesu izpildītājus, lai izvairītos no pabalsta novirzīšanas personas parādu segšanai, sacīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes (LZTIP) pārstāve Līna Lontone.