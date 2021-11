Jēkabpilī ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis gājējs

Likumsargi atkārtoti uzsver, ka diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējs, kuram nav gaismu atstarojošas vestes vai apģērbā iestrādāts labi saskatāms gaismu atstarojošs elements, nav redzams. Lai izvairītos no nedrošām situācijām, policija aicina cilvēkus nepakļaut sevi riskam, rūpēties par savu drošību un valkāt atstarojošu vesti vai apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem un lietot atstarotājus. Turklāt atstarotājs jālieto pareizi, tas jāpiestiprina labi redzamā vietā tā, lai to var labi redzēt gan no priekšpuses, gan no mugurpuses.