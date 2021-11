10 prasmes, kādas 2025.gadā būs nepieciešamas katram eiropietim

Ņemot vērā jaunos apstākļus, kā arī iedzīvotāju pieaugošo mūža ilgumu un līdz ar to arī ilgākus darba gadus, Eiropas Komisija mūžizglītību izvirzījusi par vienu no svarīgākajiem sociālās jomas jautājumiem. Pēc Eiropas Savienības pasūtījuma vadības konsultāciju uzņēmuma McKinsey veiktā pētījumā noskaidrots, ka 94 miljoniem eiropiešu nepieciešama pārkvalificēšanās, lai viņu prasmes atbilstu šodienas darba tirgus prasībām. Šā iemesla dēļ ES kohēzijas politikā paredzēti prāvi līdzekļi dažāda vecuma cilvēku apmācīšanai. Latvijai plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam izglītības, prasmju un mūžizglītības jautājumiem kopā ar nacionālo līdzfinansējumu atvēlēti 317 miljoni eiro no Eiropas Sociālā fonda un 215 miljoni eiro no ERAF fonda. Tas nozīmē, ka liela daļa valsts iedzīvotāju varēs papildināt savas prasmes dažādās jomās. Bet kas tad īsti būtu jāapgūst?