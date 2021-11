Pašatteikušos personu reģistrs un tā galvenās funkcijas

Reģistra funkcionalitāte

Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība ( LIAB ) rosina paplašināt pašatteikušos reģistra iespējas, piedāvājot spēlētājiem iespējas pašatteikties uz dažādiem termiņiem, kā arī no dažādiem azartspēļu veidiem.

Taču jāpatur prātā, ka cilvēks ne vienmēr būs gatavs pieņemt lēmumu izslēgt sevi no spēles uz visiem laikiem vai gadu un iespēja pašatteikties uz īsāku termiņu padarītu lēmuma pieņemšanu vienkāršāku un efektīvāku,” pauž Trēgers.

LIAB rosina papildināt pašatteikušos personu reģistru ar vairākiem termiņiem, uz kuriem persona var sevi izslēgt no jebkāda veida azartspēlēm. Patlaban Latvijas pašatteikušos personu reģistrs ļauj izslēgt sevi no spēles tikai uz viena gada termiņu vai arī lielāku termiņu, kas mērāms gados, proti, uz vienu, diviem, trim un vairāk gadiem. LIAB rosina piedāvāt cilvēkiem iespēju pašatteikties uz septiņu dienu periodu, jāapsver būtu arī iespēja ieviest pašatteikšanos uz sešiem vai trim mēnešiem. Tāpat LIAB rosina apsvērt iespēju ieviest pašatteikšanos no konkrētiem azartspēļu viediem: kazino, sporta likmes, loterijas.