Covid-19 otrdien laupījis rekordlielu dzīvību skaitu: reģistrēti vēl 79 mirušie

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, seši - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 18 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 15 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 33 - vecumā no 80-89 gadu vecumā, trīs - vecumā no 90 līdz 99 gadiem un divi - vecumā no 99 līdz 109 gadiem.