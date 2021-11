Tikmēr Valdlaučos: rums brokastu kafijas vietā un bēgšana no policijas

Ja būtu dzēris kafiju vai tēju, nekas tāds nebūtu noticis, taču kāds 20 gadus vecs vīrietis tomēr nolēma dienu sākt ar rumu un uzdzeramajiem, kas uz viņu atstāja graujošu iespaidu un vēlmi sēsties pie auto stūres, lai pavizinātos pa Valdlauču ielām. Vērīgi ļaudis aizdomīgo Mercedes-Benz pamanīja un nodeva ziņu policistiem, kas no Ķekavas ātri vien bija notikuma vietā un pamanīja meklējamo Mercedes.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Reibumu aizturētajam noteica jau ekspertīzes laikā, tajā konstatējot 2,88 promiles. Par tādu reibumu atņem tiesības uz pieciem gadiem no uzliek naudas sodu līdz 2000 eiro apmērā. Tā gan ir tikai daļa no sodiem, jo Mercedes vadītājam nāksies atbildēt arī par bēgšanu un nepakļaušanos, un avārijas izraisīšanu. Tāpat nāksies atbildēt par sabojātajiem automobiļiem un to remonta izmaksām.