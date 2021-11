Austrijā, Beļģijā un Nīderlandē notiek protesti pret Covid-19 ierobežošanas pasākumiem

Daļa no gājiena dalībniekiem maršēja zem flāmu nacionālistu karogiem, kamēr citi demonstranti bija tērpušies svītrainās drānās, kas atgādināja nacistu koncentrācijas nometņu ieslodzīto uniformas.

No pirmdienas austriešiem atļauts iziet no mājām vienīgi, lai dotos uz darbu, iegādātos pirmās nepieciešamības preces vai pavingrotu. Savukārt no nākamā gada 1.februāra visiem austriešiem obligāti jābūt vakcinētiem.