Roboti – skolotāji mācīs bērnus jau pēc 10 gadiem

Protams, mākslīgajam intelektam vēl krietni jāaug, lai iemācītos atbildēt uz visiem bērnu uzdotajiem jautājumiem un pilnībā varētu aizstātu cilvēku, taču virzība uz automatizētu apmācību notiek. Un to lielā mērā veicina globālās pandēmijas izsauktā masveida attālinātā mācīšanās, kas liek bērniem mācīties patstāvīgi un atradina no skolotāja klātbūtnes. Roboti izmēģināti ne tikai Somijā vien. Eiropā, Japānā un Singapūrā klasēs iegriezušies Timio, Leksi, Pepers, Nao, Anastasija, Kaspars un citi roboti. Vienu no apņēmīgākajiem izglītības robotu izstrādātājiem Eiropā – Šveices zinātnieki – lēš, ka jau pēc 10-15 gadiem ar saprātu apveltītās mašīnas spēlēs nozīmīgu lomu izglītības sistēmā, ziņo portāls Swissinfo.ch. Uz to brīdi jau būšot pieejami virtuālie pedagogi, kuri prot nolasīt bērna emocijas no sejas izteiksmes vai pat no smadzeņu aktivitātes un pielāgoties viņa noskaņojumam.