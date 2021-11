Apsver arī Latvijā noteikt vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu

Tas nebija daudz un, ja mēs sīkāk to visu paskatījāmies, tie bija 65+, nu jau seniori, kas patiesībā arī bija tie, kas vieni no pirmajiem saņēma [pirmās divas potes]. Tajā pat laikā mediķi, kas visbiežāk ir vairāk vai mazāk veselīgi cilvēki, neslimoja biežāk nekā pārējā populācija, neskatoties uz to ka viņi bija vispār paši pirmie, kas saņēma vakcīnas," sacīja Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska.