Noplūdušo dūņu savākšana Augšdaugavas novadā varētu izmaksāt līdz 120 000 eiro

Jau ziņots, ka Latgalē avārijas dēļ no dūņu laukiem "Križi" vidē Viņš prognozēja, ka, neskatoties uz ziemīgiem apstākļiem, dūņas izdosies savākt. Situācija tiek uzraudzīta, savukārt Līksnas upē, kurā arī nonācis piesārņojums, uzlikti aeratori, stāstīja Kucins. LETA jau ziņoja, ka Latgalē avārijas dēļ no dūņu laukiem "Križi" vidē noplūduši aptuveni 14 000 tonnu dūņu, piesārņojumam ieplūstot Līksnas upē. Valsts vides dienests (VVD) 25.novembrī saņēma informāciju par avārijas situāciju dūņu laukos "Križi" Kašatņikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Notikuma vietā VVD inspektori konstatēja, ka vaļņa nobrukuma rezultātā no dūņu laukiem vidē noplūdis liels apjoms dūņu, tajā skaitā ar lietus ūdeņiem sajauktas dūņas. Sākotnējie aprēķini liecina, ka vidē nonākuši 14 000 kubikmetru dūņu. Būtiskākā dūņu daļa ir noplūdusi blakus esošajā purvainā meža teritorijā. Tomēr piesārņojums pa grāvju sistēmu un pēc tam pa Stropes upi ieplūdis Līksnas upē. Ņemot vērā ūdenstilpnēs nonākušo piesārņojumu, VVD aicina apkārtējos iedzīvotājus neizmanot saimnieciskām vajadzībām, piemēram, nedzirdināt lopus Stropes upes, posmā no dūņu laukiem līdz tās ieplūdei Līksnas upē, ūdeni, kā arī Līksnas upes ūdeni no vietas, kur upē ieplūst Stropes upe. Dūņu laukos uzkrātās dūņas var tikt izmantotas lauksaimniecībā kā mēslojums, tomēr, šādā lielā apjomā nonākot vidē, tās nodara būtisku kaitējumu, tāpēc VVD veiks aprēķinu un SIA "Daugavpils ūdens" būs jāsedz videi nodarītie zaudējumi. Sagaidāms, ka šis bioloģiskais piesārņojums atstās ilgtermiņa negatīvu ietekmi uz vidi, jo iespējas to savākt pēc nonākšanas ūdenstilpēs ir ierobežotas, skaidro VVD pārstāve. SIA "Daugavpils ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtās līdz 2011.gadam saražotās dūņas tika izvestas, uzkrātas un uzglabātas dūņu laukos "Križi". Vēsturiski dūņu lauki tika paredzēti mehāniski un bioloģisko attīrīto notekūdeņu nogulšņu uzglabāšanai. Uzglabājamo notekūdeņu dūņu daudzums dūņu laukos kopā aptuveni 142 000 tonnu. noplūduši aptuveni 14 000 tonnu dūņu, piesārņojumam ieplūstot Līksnas upē.