"Getliņi eko" apgrozījums pieaudzis par teju 12%

Gada deviņos mēnešos "Getliņi eko" ieņēmumi no pamatdarbības veidoja 19,309 miljonus eiro, ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas bija 1,648 miljoni eiro, savukārt ieņēmumi no dārzeņu realizācijas bija 1,597 miljoni eiro. Ieņēmumi no citu viengadīgo kultūru realizācijas veidoja 8957 eiro, bet no otrreizējo izejvielu realizācijas ieņēmumi bija 45 118 eiro.