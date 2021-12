Obligāto līgumu par depozīta sistēmas ieviešanu nav noslēguši aptuveni 100 tirgotāji

"Mēs esam saņēmuši un vērtēsim sākotnēji iesniegto sarakstu no depozīta sistēmas operatora par to, kādas vietas tur ir iekļautas," sacīja Anteina.

Atbilstoši Iepakojuma likumam depozīta iepakojuma pārdevējam ir pienākums pieņemt no gala lietotāja visu veidu izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai tirdzniecības vietas tuvumā. Šī prasība attiecas uz tirgotājiem, kuru tirdzniecības zāles platība ir lielāka vai vienāda ar 300 kvadrātmetriem un tirdzniecības vieta atrodas kādā no Latvijas valstspilsētām, kā arī tirgotājiem ar zāles platību 60 kvadrātmetri vai vairāk citās administratīvajās teritorijās. Iesaistoties depozīta sistēmā, tirgotāju pienākums būs saņemt depozīta maksājumu no pircējiem, pieņemt atpakaļ izlietotos depozīta iepakojumus un attiecīgi atgriezt iepriekš veikto depozīta maksājumu.

Stūrītis arī atgādināja - lai arī pašreiz daudzviet depozīta pieņemšanas taromāti ir uzstādīti, depozīta iepakojumus vēl nevar nodot un to varēs darīt tikai no nākamā gada 1.februāra, kad depozīta sistēma Latvijā sāks darboties. Tāpat viņš norādīja, ka būs iespējams nodot tikai to depozīta iepakojumu, uz kura būs speciāls marķējums, un arī tas tirdzniecībā būs pieejams tikai no nākamā gada 1.februāra.