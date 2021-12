Valdība apstiprina neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēra aprēķināšanas kārtību

No 2022. gada 1. janvāra maksimālais gada neapliekamais minimums tiek noteikts 2100 eiro pirmajā pusgadā (350 eiro mēnesī), bet no 1. jūlija - 3000 eiro otrajā pusgadā (500 eiro mēnesī). No 2023. gada 1. janvāra gada neapliekamais minimums būs 6000 eiro (500 eiro mēnesī).