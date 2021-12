Par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu Getliņos būs jāmaksā par 87% vairāk

Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu pie DRN likmes 65 eiro par tonnu, jaunais tarifs no nākamā gada 10.janvāra par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Getliņi" būs par 87% lielāks jeb 124,6 eiro par tonnu (pie DRN likmes 80 eiro par tonnu).

kas nonāk poligonā "Getliņi" no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas (izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastu), Olaines, Salaspils, Saulkrastu novada un no daļas no Bauskas novada administratīvajām teritorijām - Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasta.