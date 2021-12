Pilnīgi saplīsušu Porsche Carrera GT mēģina pārdot par brangu naudu

Carrera GT ir viens no ekstrēmākajiem jaunāko laiku Porsche automobiļiem ar 5,7 litru V10 dzinēju, 612 zirgspēkiem, manuālo pārnesumkārbu un aizmugurējo riteņu piedziņu. Automobilis, kura vadāmība pat pieredzējušiem braucējiem var būt izaincinājums, šajā gadījumā nudien pārsteidza šoferi nesagatavotu un viņš, sprižot pēc attēliem, netika galā ar vadību un ietriecās šķērslī.

Tīri matemātiski sanāk, ka ar negadījumā cietušo Carrera GT var ietaupīt veselu pusmiljonu eiro. Tiesa, lai mašīna atgūtu funkcionalitāti un brauktspēju, nāksies iztērēt ievērojamu daļu no ietaupītā, jo trieciens pret nezināmo objektu ir bijis pietiekami spēcīgs, lai izšautu drošības gaisa spilvens pasažiera pusē. Ja visus defektus izdotos novērst, no iznīcības tiktu paglābts viens no leģendārākajiem gadsimta sākuma superautomobiļiem, kas Porsche Leipcigas rūpnīcā tika uzbūvēts vien 1270 eksemplāros.