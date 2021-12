Efektīva pircēju piesaistīšana jeb kā "Lidl" spēj piedāvāt zemākas cenas nekā konkurenti

Pagaidām Latvijā “Lidl” ienākšana daudziem asociējas ar “banānu cenu kariem” oktobra sākumā, kad lielākās tirdzniecības ķēdes “Rimi” un “Maxima” piedāvāja banānus zem to pašizmaksas (0,29 – 0,39 eiro par kilogramu). Tomēr – ja skatās ārvalstīs, tad “Lidl” ienākšana jaunos tirgos ir radījusi situāciju, kad arī konkurenti ir spiesti mazināt cenas atsevišķiem produktiem.

Lielākā daļa produktu ir privātie zīmoli

“Business Insider” vēsta, ka aptuveni 90% no šajos veikalos nopērkamajiem produktiem ir privātie zīmoli – tās ir preces, kas tiek ražotas īpaši “Lidl” vajadzībām.

Ieguvumi no šādas politikas ir divējādi. Pirmkārt, “Lidl” nav nepieciešami starpnieki, kuri var palielināt preču galīgo cenu piegāžu un citu faktoru dēļ. Otrkārt, kompānijai ir lielāka kontrole pār produktu ražošanas izmaksām, līdz ar to, veikalu tīkls pats var noteikt savas cenas. Tas, savukārt, nozīmē, ka produktus var pārdot par zemākām cenām lielos apjomos, jo arī to ražošanas izmaksas ir daudz zemākas.