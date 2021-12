No Gerčikova atsavinās preču zīmi "Dzintars"

Parfimērijas ražotāja AS "Dzintars" valdes priekšsēdētājs Iļja Gerčikovs FOTO:

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lēmusi no bijušā maksātnespējīgās AS "Dzintars" īpašnieka un valdes priekšsēdētāja Iļjas Gerčikova atsavināt preču zīmi "Dzintars" un atjaunot maksātnespējīgās AS "Dzintars" īpašumtiesības uz šo preču zīmi.