Kariņš: Atsevišķām pašvaldībām jāmaina sava pieeja siltumapgādes nodrošināšanā

Tāpat atbalsts tiek sniegts caur mājokļa pabalstu, ik mēnesi arī tiek piešķirti līdzekļi vakcinētiem cilvēkiem no 60 gadu vecuma, tāpat uz pusi ir samazinātas elektroenerģijas sadales izmaksas, kā arī samazinātas izmaksas obligātā iepirkuma komponentes dēļ.

Kā ziņots, saistībā ar elektronergoresursu cenu pieaugumu LPS atkārtoti aicina samazināt pievienotās vērtības nodokļa ( PVN ) likmi elektrībai, gāzei un siltumapgādei līdz šis apkures sezonas beigām vai arī atbalsta sniegšanai novirzīt papildu ieņēmumus valsts budžetā no elektroenerģijas un citu energoresursu piegādes pakalpojumu PVN nomaksas, kas saistīti ar energoresursu straujo kāpumu.

Tāpat esot nepieciešams no jauna definēt to iedzīvotāju loku, kuriem ir tiesības pretendēt uz palīdzību saistībā ar energoresursu pakalpojumu apmaksu, proti, jāpārskata enerģētiskās nabadzības definīcija, paredzot valsts atbalstu mājsaimniecībām, kuru izdevumi par energoresursiem pārsniedz 10% no mājsaimniecību izdevumiem un maksa par siltumapgādi gada laikā pieaugusi par vairāk nekā 25%, norāda LPS.