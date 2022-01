Daļai iedzīvotāju precizēta ienākuma nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtība

Līdz šim noteikumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību nebija noteikta kārtība, kādā jāaizpilda gada ienākumu deklarācija profesionāliem sportistiem, saņemot algotā darba ienākumu no profesionālā sporta, saimnieciskās darbības veicējiem, saņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, remigrējušiem diasporas locekļiem, piemērojot ārvalstu pensionāra neapliekamo minimumu.

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" fiziskā persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, saņemot ienākumu tikai no samaksas par intelektuālo īpašumu (izņemot ienākumus, kurus izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija) vai no zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas, maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli vispārējā kārtībā, aprēķinot to gada ienākumu deklarācijā.