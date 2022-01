"Bolt" un "Yandex" vairs nešķiet tik lēti jeb kādēļ pieaug taksometru cenas

Cenu paaugstināšana ir ietekmējusi to, cik bieži tiek izmantoti šie pakalpojumi, norāda lietotāji. Daļa saprot, ka nu nāksies atteikties no ierastajiem braucieniem ar taksometru vai arī meklēt citas iespējas, kā pārvietoties īsākā attālumā. Citiem rīdziniekiem paveicies vairāk, jo daļu braucienu viņiem apmaksā darba devējs, tāpēc viņiem nenākas ziedot savu komfortu taksometru cenu pieauguma dēļ.

Salīdzinājumam - Nika no Rīgas iepriekš varēja atļauties 6-7 braucienus ar taksometru mēnesī, bet tagad - tikai vienu, divus. Citu "smieklīgu" situāciju piedzīvojis rīdzinieks Valdis, kuram bieži darba darīšanās jābrauc uz ārzemēm. Kad viņš pēdējo reizi atgriezās Rīgā, taksometrs no lidostas uz mājām Rīgas centrā izmaksāja 30 eiro. Tas ir dārgāk, nekā citreiz ar "Ryanair" aizlidot uz Berlīni.

Taksometri un pandēmija citās valstīs

Maskavā vēl vasarā - no 15. jūlija tika noteikts, ka vakcinācija transporta sfēras darbiniekiem būs obligāta. Līdz 15. augustam autovadītājiem bija jābūt saņēmušiem otru vakcīnas devu, bet oktobrī tika ziņots par pirmo sodu taksometru servisam "City Mobil", jo kādam no šoferiem nebija pieejams sertifikāts un derīgs kvadrātkods. Tika noteikts sods 50 tūkstošu rubļu (579,89 eiro) apmērā, bet vadītājs tika izslēgts no pakalpojumu sistēmas.