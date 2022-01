Bioloģiskā saimniecība tiesājas par atbalsta maksājumu atņemšanu

Pūpols gan neslēpj, ka togad griķi dažādu apstākļu padevušies slikti, bet bitēm pieticis. “Viena daļa, kas bija labs, bija nokults, neskatoties uz to [salnām – red.], arī bija raža. Bet tā viena daļa, kas bija nosalusi tā pamatīgāk, to rudenī vairs nebija, ko kult. Es arī atstāju, nu, lai nākamajā gadā būtu mēslojumam,” viņš stāsta.

Pārbaudes laikā daļa no lauka tiešām bija nopļauta un arī prasības visu nokult nav, liecina arī Lauku atbalsta dienestā teiktais. Taču tas, kas uz lauka bija palicis, liekot domāt, ka saimniekošana tomēr neesot bijusi atbilstoša maksājumu saņemšanai. Dienesta direktora vietnieks Indulis Āboliņš skaidro: “Jā, ir runa par to, ka šim te kultūraugam attiecīgā biezība ir jānodrošina līdz 31. augustam. Taču šajā gadījumā tās liecības, kas ir redzamas oktobrī, tikai apliecina to, ka arī vasarā šie te kultūraugi nav bijuši vajadzīgā apjomā.”