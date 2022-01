Koronavīruss Latvijā: zemākā saslimstība pašlaik ir virknē Latgales pašvaldību

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 1414,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju. Mārupes novadā šis līmenis pārsniegts vairāk nekā divas reizes un aizvadītās dienas laikā tas ir palielinājies no 2705,3 līdz 2906,4 gadījumiem. Vidējais saslimstības līmenis valstī uz pusi pašlaik tiek pārsniegts arī Ādažu novadā un Ropažu novadā.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 2140 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 42% jeb 906 ir reģistrēti Rīgā. Daugavpilī vakar ir atklāti 147 jauni saslimušie, Jelgavā - 104, Mārupes novadā - 74, Ogres novadā - 72, Talsu novadā - 58, Ādažu novadā - 57, Jūrmalā - 56, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Tikai Valkas novadā aizvadītajā dienā nav reģistrēts neviens jauns saslimušais.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 591 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 353 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 341 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.