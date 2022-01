“Getliņi EKO” turpina attālināti un klātienē uzņemt ekskursantus

“Ekskursijas ir bezmaksas, un pandēmijas dēļ esam spējuši veiksmīgi pielāgoties, lai attālinātā formātā turpinātu izglītot par ilgtspējīgu un uz aprites ekonomiku balstītu atkritumu apsaimniekošanu. Ar moderno tehnoloģiju palīdzību esam uzlabojuši mūsu ekskursiju kvalitāti, lai attālinātā ekskursija būtu tikpat dinamiska un aizraujoša kā klātienē. Attālinātā ekskursija ļauj ērti pieslēgties grupām no visiem Latvijas reģioniem," stāsta “Getliņi EKO” projektu vadītāja vides izglītības jomā Inese Avota.

Vides izglītība ir viena no uzņēmuma prioritātēm un pērn divkārt audzis poligona apmeklētāju skaits. 2021. gadā attālināti un klātienē poligonu apmeklēja gandrīz 5500 interesenti no visas Latvijas. Lielākā daļa ekskursantu bija bērni un jaunieši. Uzņēmums piedāvā bezmaksas ekskursijas darba dienās jebkurai vecuma grupai, sākot no 5 gadu vecuma, un tiek uzņemtas grupas 15 līdz 25 cilvēku sastāvā.