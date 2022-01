Autobraucēji šokā – braukt ar dabasgāzi ir dārgāk nekā ar dīzeli

Latvijā ir reģistrēti 860 000 transportlīdzekļu. No tiem 65% ir darbināmi ar dīzeļdegvielu, 26% ar benzīnu, bet cik tad ir auto, kurus darbina CNG? CSDD pārstāve Ilze Šipkēvica vieš skaidrību, ka

2018. gadā bija 28 šādi auto, bet 2022. gadā to skaits ir palielinājies līdz 138.

Pieaugums ir acīmredzams, bet vai var teikt, ka ar to esam kļuvuši zaļāki? Vai braukšana ar saspiesto dabasgāzi ir videi draudzīgāka nekā braukšana ar dīzeļdegvielu vai benzīnu? RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Automobiļu katedras docents Gundars Zalcmanis saka "jā un nē". "Gāze kā tāda ir videi draudzīgāka nekā benzīns, ja neņem vērā to, kā reāli notiek sadegšana motorā. Tur ir kādi trīs aspekti, kas to teorētisko gāzes priekšrocību velk uz leju. Metāns ir enerģētiski jaudīgāks nekā benzīns un dīzeļdegviela. Benzīna degmaisījumam ir augstāka siltumspēja. Tā attiecība, kurā sadeg viena degviela un otra, tā arī ir par labu benzīnam."