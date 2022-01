Pērn pieņemti 78 lēmumi par Latvijas pilsonības atņemšanu

Kā TVNET informēja PMLP pārstāve Inna Tarelkina, PMLP vēl nav apkopojusi statistiku pa valstīm un personu skaitu, kuri pērn zaudēja Latvijas pilsonību. Viņa skaidroja, ka šīs personas vēl PMLP lēmumu par Latvijas pilsonības atņemšanu var apstrīdēt PMLP priekšniecei un pēc tam to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Vaicāta par to, kādi bija visbiežākie iemesli, kāpēc pieņemti lēmumi par Latvijas pilsonības atņemšanu, viņa skaidroja, ka biežākais Latvijas pilsonības atņemšanas pamats ir Pilsonības likuma 9.panta 1. daļā neminētas valsts pilsonības iegūšana, kā arī iesnieguma par atteikšanos no Latvijas pilsonības neiesniegšana PLMP noteiktajā termiņā.

PLMP ir arī gadījumi, kad personas labprātīgi atsakās no Latvijas pilsonības. Kā informēja Tarelkina, laikā no pērnā gada 1. janvāra līdz 31.decembrim ir pieņemti 88 lēmumi par atteikšanos no Latvijas pilsonības.