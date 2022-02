Maigi attīri un nomazgā

Kā pirmais solis ķermeņa ādas kopšanas rituālā ir ķermeņa attīrīšana – nomazgā no sevis gaisa piesārņojumu, nogurumu, tonizē ādu un pamodini sevi no jauna. Vai Tev ir kāda mīļākā dušas želeja? Vai pat vairākas, ko lieto pēc noskaņojuma? Tas sniegs patīkamu un pazīstami omulīgu noskaņu, ja izmantosi kādu no savām iecienītākajām dušas želejām sevis palutināšanai. Ja vēl neesi atklājusi savu īsto dušas želeju, tad tagad ir labākais brīdis to izdarīt, lai varētu to pievienot savam ikdienas rituālam. Aromātiska dušas želeja maigi attīrīs ādu, padarot to maigu un gludu. Ja esi gatava izmēģināt ko citu, tad mazgājoties vari izmantot dušas eļļu vai dušas putas, krēmveida dušas zefīru vai pat želejziepes.