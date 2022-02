Līdz februāra beigām ir iespēja izteikt viedokli par potenciālo jauno Tallinas šosejas posmu no Vangažiem līdz Skultei

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties šeit , kā arī Saulkrastu, Limbažu un Siguldas novadu mājaslapās, arī apspriedes organizatora interneta vietnē no 2022. gada 8. līdz 28. februārim. Šajā laikā arī iespējams sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam.

No 14. līdz 18. februārim augstāk minētajās vietnēs būs pieejama videoprezentācija un būs iespēja sūtīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv, atbildes tiks sniegtas vienas darbdienas laikā.

Iespējamās būvniecības izpēti un ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) izstrādi veic AS Ceļuprojekts pēc VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) pasūtījuma.

Jauns šosejas posms nepieciešams, lai novirzītu tranzīta satiksmi prom no Baltezera un Ādažiem, kur ir vēsturiskā dzīvojamā apbūve, kā arī pēdējos 10-20 gados attīstījušies ciemati un ražotnes.

Tallinas šosejas sākumposmā no Rīgas apvedceļa līdz Saulkrastiem pēdējo desmit gadu laikā satiksmes intensitāte ir pieaugusi par 50% – no vidēji 12400 automašīnām diennaktī līdz 18400 automašīnām diennaktī, un ceļš ir izsmēlis savu caurlaides spēju. Vienlaikus pēdējo 20 gadu laiku Ādažu teritorijā ir attīstīta gan dzīvojamā apbūve, gan rūpnieciskā, bet netika organizēta droša satiksme, pašvaldība nav izveidojusi paralēlo ceļu tīklu un pieslēgumi veikti pie valsts galvenā ceļā – Tallinas šosejas. Līdz ar to Tallinas šosejas sākumposms ir zaudējis savu galvenā autoceļa funkciju, kā arī ir ievērojami pasliktinājusies satiksmes drošība – posmā ir seši tā saucamie “melnie punkti”. Pēdējo 3 gadu laikā tur ir notikuši 96 ceļu satiksmes negadījumi un bojā gājuši 6 cilvēki.