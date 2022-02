Ostas infrastruktūras attīstībā Rīgas brīvostas pārvalde plāno investēt turpat 20 miljonu eiro

Viens no būtiskākajiem infrastruktūras projektiem, kurā tiks ieguldīta gandrīz puse no kopējā šim gadam paredzētā investīciju apjoma, ir satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu izbūve. Šī projekta īstenošana nodrošinās ar autotransportu pārvadāto kravu kustību uz/no ostas termināļiem Kundziņsalā videi saudzīgāk – novirzot kravu pārvadājumus tālāk prom no pilsētas centra, saīsinot kravu pārvadāšanai patērējamo laiku, mazinot iespējamos kravas auto sastrēgumus un ar to saistīto izmešu emisiju pilsētā un ostas apkaimju tuvumā. Projekta būvdarbus paredzēts noslēgt līdz 2023.gada beigām.