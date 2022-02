Cīņa par Z paaudzes darbiniekiem jau sākusies

Z paaudze no iepriekšējām atšķiras ar ļoti spēcīgu piesaisti digitālajai pasaulei. Jau pašu pirmo šīs ģenerācijas pārstāvju dzimšanas brīdī internets bija ienācis ne vien birojos, bet arī mājokļos. Viņu skolas gaitu sākums sakrita ar Apple iPhone izgudrošanu, bet dažus gadus vēlāk dzimušajiem viena no pirmajām rotaļlietām apzinīgā vecumā bija vecāku viedtelefons ar skārienekrānu vai planšetdators. Mēdz teikt, ka šī ir pirmā paaudze, kurai reālā pasaule saplūst ar digitālo. Proti, viņi tās neuztver kā divas atšķirīgas, bet gan viena otru papildinošas vides. Šie jaunieši neatvadās viens no otra, izejot pa skolas durvīm, jo uzreiz pārnes komunikāciju uz digitālo vidi un turpina kopīgi pavadīt laiku līdz atkal satiekas klātienē. Jauniešu citādais skatījums uz pasauli, karjeru, darba laiku un tehnoloģiju lietošanu liek darba devējiem nopietni aizdomāties, kā panākt gados jaunāko darbinieku iekļaušanos kolektīvā un korporatīvo vērtību pieņemšanu.