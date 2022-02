Nemet ārā, salabo — ilgtspējīgas domāšanas principi kopā ar Baibu Sipenieci-Gavari

“Patiesībā esmu nedaudz pārsteigta par to, ka Latvijā atkritumu šķirošana līdz šim tik lēni un gausi ieviesta mājsaimniecībās, jo nav tāda cilvēka, kuru neskar klimata pārmaiņas un ekoloģiskās katastrofas,” tādēļ Baiba ļoti priecājas, ka šī problēma ir aktualizēta un ar lielu entuziasmu piedalās atkritumu šķirošanas procesā.

Komplektējot garderobi, Baibas galvenajos kritērijos ietilpst kvalitāte un apģērba sastāvs. Viņa nopērk vienu, bet labu lietu ar garāku kalpošanas laiku, nevis ļaujas daudzu un lētu apģērbu kārdinājumam. “Pievēršu uzmanību tam, lai man ir kvalitatīvas drēbes, kvalitatīvi apavi, lai nebūtu tā, ka es nopērku par izdevīgu cenu, piemēram, apavus, un pēc trim dienām tie vairs nav lietojami, jo nokrīt zole, un atkal vietā jāpērk jauni. Pievēršu uzmanību arī apģērba sastāvam — ja es redzu, ka tas ir ražots no otrreizējas pārstrādes materiāliem, dodu tam priekšroku,” par ilgtspējīgiem lēmumiem apģērba izvēlē stāsta Baiba.

Viens no pārmērīgi liela patēriņa iemesliem ir tas, ka esam zaudējuši iepriekšējo paaudžu paradumu rūpēties par lietām un to ilgtspēju, tostarp, salabojot mazus bojājumus, tā vietā, lai uzreiz skrietu pirkt jaunas lietas vietā. Mūsu vecmāmiņām nav svešs ieradums salāpīt kādu zeķu pāri vai džemperi, aiznest kurpju pāri pie kurpnieka vai novērst sīkas nepilnības sadzīves mantām. Turpretī jaunāko paaudžu vidū arvien vairāk vērojams ieradums izmest un pirkt jaunu. Baiba stāsta: “Mūsmājās elektrotehnika — cepeškrāsns, plīts, veļasmašīna, trauku mazgājamā mašīnā un citas iekārtas — ir jau vairākkārtīgi remontētas. Pēc tam, kad māja piedzīvoja zibensspērienu, no ierindas izgāja teju visa elektrotehnika, bet pilnīgi visu izdevās arī saremontēt.” Turklāt pat tādas šķietami ātri aizstājamas lietas kā mājdzīvnieku gultiņas, kas ik pa reizei tiek sapluinītas, Baiba pati cenšas savest lietošanas kārtībā vai aiznest pie šuvējas.