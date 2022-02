Ilgtspējīgas modes stratēģija kopā ar Betu Beidz

Par laimi, sabiedrība sākusi vairāk uzmanības pievērst tam, lai radītu mazāk atkritumu, un arvien aktuālāks kļūst tāds jēdziens kā “ilgtspējīga mode”. Tas ir jautājums gan par apģērbu ražošanu, gan atbildīgu iepirkšanos. Ar jautājumu par ilgtspējīgu modi un iepirkšanos uzrunājām solo influenceri Beāti Bērziņu, kas plašāk pazīstama kā Beta Beidz. Viņai apzināta garderobes komplektēšana un apņemšanās izvairīties no spontāniem pirkumiem, lai samazinātu pārmērīgo patēriņu šajā jomā, nav sveša lieta.

Beāte aicina atvadīties no vidējās cenas kategorijas drēbēm, kas marķētas ar “ātrās modes” zīmolu — to attiecina uz zīmoliem, kas ražo lielu daudzumu apģērbu visa gada garumā, ar jaunām kolekcijām veikalus nodrošinot pat vairākas reizes mēnesī, bet cenas par drēbēm ir salīdzinoši zemas. Beāte atzīst, ka salīdzinoši maza cena diemžēl bieži vien saistās arī ar sliktu kvalitāti, turklāt “ātrās modes” ražošanai tiek tērēti milzīgi vides un cilvēku resursi. Šādu apģērbu pirkšana palielina atkritumu rašanos — ja lieta bijusi lēta, cilvēki ar daudz vieglāku roku izmet no modes izgājušos apģērbus.