Deputāts: Osipovas iepriekšējais darbs liecināja par politiskām simpātijām un lika apšaubīt objektivitāti

Jau vēstīts, ka Saeima ceturtdien, 17. februārī, noraidīja lēmumprojektu ST priekšsēdētājas Sanitas Osipovas apstiprināšanu AT tiesneses amatā.

Par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!" un Jaunās Konservatīvās partijas Saeimas frakcijām.

Savukārt pret bija 29 deputāti - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, "Neatkarīgo" un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no "Saskaņas" Saeimas frakcijas, līdz ar to Osipovas apstiprināšanai amatā balsu pietrūka.