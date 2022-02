Šķiro atkritumus un saņem mazāku ikmēneša rēķinu

Nereti ikdienā saņemam klientu jautājumus par to, kā iespējams samazināt ikmēneša rēķinu? Tas īpaši aktuāli kļuvis šobrīd, kad saskaramies ar energoresursu krīzi, kā rezultātā strauji palielinājušies tarifi – gāzei, elektrībai, apkurei, arī atkritumu apsaimniekošanai. Lai arī pārvaldnieks ap 70% savu klientu apsaimniekošanas maksas pozīciju ir samazinājis, iespējas ietaupīt noteikti vēl ir. Mēs visi zinām, ka šķirojot atkritumus var taupīt ne tikai maksājot mazāk par to izvešanu vai pat nemaksājot vispār, bet arī saudzēt vidi, kas atmaksāsies ilgākā laika periodā. Jautājums, kas nezaudē aktualitāti – cik tad daudz var ietaupīt, ja šķiro? Jeb pārfrāzējot vēl uzskatāmāk – cik eiro katru mēnesi nonāk konteinerā kopā ar atkritumiem? Katra paša spēkos ir no tā izvairīties un rīkoties lieki nekavējoties. Jāatceras, ka šo zemi patiesībā esam aizņēmušies no saviem bērniem – vai tiešām vēlamies viņiem atstāt atkritumu kalnus?