Kā par pārmērīgu patēriņu un atkritumu šķirošanu runāt ar bērniem?

Lai videi draudzīgs dzīvesveids kļūtu par normu, izpratnei par to jāveidojas jau bērnībā. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka klimata pārmaiņas ir plaša problēma, kas aptver daudzus aspektus un katrai vecuma grupai ir sava pieeja un iespējas iesaistīties. Mazākajiem bērniem nav vienkārši izskaidrot, kas ir CO 2 un kā to samazināt, tāpēc jāliek lietā praktiski piemēri, paturot prātā galveno — bērns vēlas izprast. Un jo veiksmīgāk spēsim iedvesmot un sekmēt savu bērnu interesi par vides jautājumiem, jo agrāk viņiem veidosies izpratne par dabai draudzīgu rīcību un zaļā domāšana kļūs par normu.