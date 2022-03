Nebeidzama mācīšanās un profesiju maiņas – jaunā darba tirgus realitāte

Pieaugušo kūtrumu mācīties skaidri parāda ziņojums The Education and Training Monitor 2020. Tajā teikts, ka visa gada griezumā prasmes uzlabo vien aptuveni 38% pieaugušo ES iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Pie tam piektdaļa eiropiešu nav ieguvuši pat vidējo izglītību, tādēļ lielai daļai pieaugušo ES ir zems lasītprasmes, rēķināšanas un digitālo prasmju līmenis. Tieši šie cilvēki ir trūcīgākie un nevar atļauties maksas kursus, tādēļ viņiem nepieciešama valsts un ES palīdzība, lai iegūtu labāk apmaksātas prasmes un izrautos no nabadzības.