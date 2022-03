Mūsdienās bērni visā pasaulē arvien vairāk pārzina tehnoloģijas. Tā kā viņi redz viedtālruņus un planšetdatorus sev apkārt, viņi galu galā vēlēsies kādu no tiem arī sev. Lai gan lēmums par viedtālruņa iegādi bērnam ir individuāls, ja tomēr esi nolēmis, ka ir pienācis laiks bērnam to sniegt, nepieciešams izlemts par labu kādai no iespējām. Raksta turpinājumā lasi, ko apsvērt pirms iegādes un kādas opcijas vērts izvērtēt!