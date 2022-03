Pāris mēnešu laikā teju uz pusi samazinās RNP māju skaits, kurās atkritumus nešķiro

Apkopotie dati liecina, ka 2021. gada novembrī nekāda veida atkritumus iedzīvotāji nešķiroja 39 % RNP māju “Clean R” apkalpotajās zonās, savukārt 2022. gada februārī nešķirotāju skaits ir samazinājies par 16 %, un šobrīd vismaz kādu no atkritumu veidiem šķiro 77 % RNP apsaimniekoto māju “Clean R” zonās. Turklāt par 3 % palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas šķiro divus atkritumu veidus, bet vienu atkritumu veidu šķiro 27 % namu iedzīvotāju. Savukārt to māju skaits, kas šķiro pilnīgi visus iespējamos atkritumu veidus, sauso iepakojumu (plastmasas, papīra un metāla iepakojums), stikla iepakojumu, kā arī BIO atkritumus, pāris mēnešu laikā ir dubultojies — no 10 % pērnā gada novembrī līdz 21 % šī gada februārī.