FOTO: pexels.com

Pavasara un vasaras sezona vairs nav aiz kalniem un tas nozīmēs arī riepu maiņu no ziemas uz vasaras. Ja esošās riepas jau savu ir nokalpojušas un jālūkojas pēc jaunām, tad šī publikācija būs vērtīgs ceļvedis, kas ļaus kopā ar interneta veikalu ‘’Riepas1.lv’’ izvēlēties labāko no esošā riepu plašā piedāvājuma.

No kura datuma vasaras riepas var sākt montēt tavam automobilim? CSDD noteikusi, ka ziemas riepām obligāti jābūt no 1. decembra līdz 1. martam, kas nozīmē, ka atlikušajā periodā autovadītājs var pa ceļiem braukt ar vasaras sezonai piemērotām riepām. Vispareizāko atbildi par to, kad ir jāmaina ziemas uz vasaras riepām, sniedz laikapstākļi. Termometru stabiņam sasniedzot septiņus grādus, ziemas riepas zaudē savas priekšrocības un ātrāk dilst.

Izšķir trīs veidu vasaras riepas.

Ar simetrisku protektoru . To priekšrocības ir paaugstināta izturība, ilgāks kalpošanas laiks, ekonomiskums, lieliska noturība uz ceļiem un braukšanas komforts. To trūkumi ir vidēji vadāmības rādītāji un samazināta akvaplanēšanas pretestība.

. To priekšrocības ir paaugstināta izturība, ilgāks kalpošanas laiks, ekonomiskums, lieliska noturība uz ceļiem un braukšanas komforts. To trūkumi ir vidēji vadāmības rādītāji un samazināta akvaplanēšanas pretestība. Ar asimetrisku protektoru. To priekšrocības ir zems trokšņu līmenis, paaugstināta akvaplanēšanas pretestība un paaugstināta stabilitāte. To trūkumi ir elastīgas sānu malas, mazāka degvielas ekonomija un īsāks kalpošanas ilgums.

To priekšrocības ir zems trokšņu līmenis, paaugstināta akvaplanēšanas pretestība un paaugstināta stabilitāte. To trūkumi ir elastīgas sānu malas, mazāka degvielas ekonomija un īsāks kalpošanas ilgums. Ar virziena protektoru. To priekšrocības ir lieliska vadāmība, paaugstināta akvaplanēšanas pretestība, laba saķere ar mitru segumu un paredzama automašīnas uzvedība ātras braukšanas apstākļos. To trūkumi ir zemāki ekonomijas rādītāji, mazāka triecienizturība un straujāks nodilums.

Ir jādomā par jaunām vasaras riepām tādos gadījumos, ja riepu protektora dziļums ir zemāks par atļauto. Vasaras sezonas riepām tas noteikts kā minimums 1.6 milimetri. Pilnīgi vai daļēji nodilis protektors ievērojami pasliktinās automašīnas vadāmību. Par jaunām riepām jādomā, ja ir redzami vizuāli defekti kā plaisas sānu malās vai tā sauktās pumpas (gaisa burbuļi). Lielāki izdevumi pie vasaras riepu maiņas būs arī gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esošās ir novecojušas. Pie pareizas uzglabāšanas maksimālais riepu derīguma termiņš var sasniegt pat desmit gadus, tomēr eksperti iesaka pievērst uzmanību riepām jau piecus gadus no ražošanas brīža.

FOTO: pexels.com

Vasaras riepu rekomendācijas 2022. gada sezonai

FOTO: Riepas1.lv

Hankook Ventus Prime 4

Hankook riepas ir viens no zīmoliem, kas Latvijā piedāvā gan vasaras, gan ziemas riepas. Hankook Ventus Prime 4 ir biznesa klases segmenta riepas vasarai, kuras raksturo paaugstināts kalpošanas mūžs. Maksimālais ātrums ir 210 km/h, bet riepas slodzes indekss ir 91 - maksimālais svars, ko viena riepa var izturēt, ir 615 kg. Šīs riepas piemērotas vieglajiem transportlīdzekļiem, to Eiropas Savienības marķējums degvielai ir C, saķerei ar ceļu A, bet decibelu lielums 69.

FOTO: Riepas1.lv

Michelin Primacy 4+

Michelin riepas ir viens no zināmakajiem pasaules zīmoliem. Primacy 4+ vasaras riepas ir premium klases, kuras raksturo modernas tehnoloģijas un augsta veiktspēja. Maksimālais ātrums, ar kuru drīkst braukt ar šīm riepām, ir 210 km/h, bet maksimālais svars, ko tās var turēt, ir 615 kg. Riepas piemērotas vieglajiem transportlīdzekļiem, bet to aptuvenā cena par vienu riepu ir ap 80 - 90 eiro.

FOTO: Riepas1.lv

Michelin Pilot Sport 5

Michelin Pilot Sport riepas ir augstas veiktspējas vasaras riepas, kuras izstrādātas, sadarbojoties ar tādiem automobiļu ražotājiem kā BMW, Mercedes, Audi un Porsche. Tā ļauj maksimāli uzlabot automašīnas veiktspēju, pilnībā kontrolēt situāciju, saņemt precīzas atbildes reakcijas un justies droši un slapjiem ceļa segumiem. Tās piemērotas vieglajiem transportlīdzekļiem un tās uzskatāmas par premium klases riepām.

FOTO: Riepas1.lv

Goodyear Eagle F1 Asymetric 6

Līdzīgi kā Michelin, arī Goodyear riepas uzskatāmas par vienām no pasaulē zināmākajiem riepu zīmoliem. Eagle F1 Asymetric 6 vasaras riepas ir premium klases segmenta riepas, kuras raksturo modernas tehnoloģijas un maksimāla veiktspēja. Ar šīm riepām var attīstīt maksimālo ātrumu līdz 300 km/h, bet viena riepa maksimāli var izturēt 690 kg slodzi. Šīs jaunās vasaras riepas derīgas vieglajiem transportlīdzekļiem, taču no visām aprakstītajām tās ir dārgākās - vienas riepas cena ir ap 150 eiro.

Interneta veikals ‘’Riepas1.lv’’ piedāvā bezmaksas piegādi izvēlētajām riepām un konsultācijas, kas palīdzēs atrast īsto produktu. Ja nepieciešams riepas mainīt, pie šī riepu tirgotāja iespējams pierakstīties uz riepu montāžu, pie tam, to iespējams pieteikt attālināti no mājām jeb ‘’Riepas1.lv’’ mājaslapā. Ja izvēlētās vasaras riepas nebūs pa prātam, tad iespējams vienoties par to atgriešanu 14 dienu laikā pēc pirkuma.