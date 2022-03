Rīgas bēgļu centrā apkalpoti jau 2862 cilvēki

Līdz šim no Ukrainas iedzīvotājiem ir saņemti vairāk nekā 507 pieteikumi uzņemt bērnus kādā no izglītības iestādēm Rīgā. No tiem 364 ir pieteikumi bērnu uzņemšanai skolā, bet 143 ir pieteikumi uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.