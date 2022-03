Ostu likuma grozījumi: pusotras nedēļas laikā savākti vien 1,66% nepieciešamo parakstu

Līdz šim iespēju parakstīties kādā no ārvalstīs izveidotajām parakstu vākšanas vietām izmantojis viens vēlētājs, kurš parakstījās Latvijas vēstniecībā Zviedrijā, pavēstīja CVK.

Kā ziņots, lai būtu jārīko tautas nobalsošana, parakstu vākšanā jāpiedalās ne mazāk kā vienai desmitajai daļai no pēdējās Saeimas vēlēšanu balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētājiem. Parakstu vākšana turpināsies līdz 2022.gada 8.aprīlim.

Parakstu vākšanai izveidotas 296 parakstu vākšanas vietas, no tām 265 ir Latvijā, bet 31 - ārvalstīs. Kopumā parakstu vākšana izmaksās 828 952 eiro.

Parakstu vākšanas vietas Latvijā strādā četras stundas dienā, arī brīvdienās, pašvaldību vēlēšanu komisiju noteiktajos darba laikos. Informācija par parakstu vākšanas vietu adresēm un darba laiku pieejama CVK mājaslapā, kā arī piezvanot CVK uzziņu tālrunim 67049999. Tālruņa darba laiks ir katru dienu no plkst.9 līdz 19. Tāpat informācija par parakstu vākšanas vietām ir pieejama pašvaldībās.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība.

Pēc parakstu vākšanas beigām CVK noteiks parakstu vākšanas rezultātu, paziņos to Valsts prezidentam un publicēs izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita jeb 154 868 vēlētāji, CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas. Satversme paredz, ka tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr nenotiek, ja Saeima par to vēlreiz balso un ja par tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.