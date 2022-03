KP atļauj "Dobeles dzirnavniekam" apvienoties ar "Rīgas dzirnavnieka" māteskompāniju

KP secināja, ka "Dobeles dzirnavnieka" un "Rīgas dzirnavnieka" apvienošanās, visticamāk, radīs būtiskus šķēršļus efektīvai konkurencei rudzu un kviešu miltu tirgos gan gala patērētājiem, gan industriālajiem klientiem, kā arī auzu pārslu, miltu maisījumu, makaronu no mīkstajiem kviešu miltiem un putru tirgos gala patērētājiem.

KP skaidro, ka Eiropas Komisijas pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu ir noteikts, ka citādi problemātiska apvienošanās tomēr ir saderīga ar kopējo tirgu un var tikt atļauta, ja viena no apvienošanās pusēm ir bankrotējošs uzņēmums vai uzņēmumu grupas daļa. Pamatnostādnēs noteikts, ka iegādi var veikt uzņēmumiem, kuri tuvākajā nākotnē varētu izstumt no tirgus tā finansiālo grūtību dēļ, nav alternatīvas iegādes, kas būtu mazāk vērsta pret konkurenci nekā paziņotā apvienošanās, un ja apvienošanās nenotiktu, bankrotējošā uzņēmuma aktīvi nenovēršami pamestu tirgu.

Pirmkārt, "Rīgas dzirnavnieks" ir finansiālas grūtības un pastāv iespēja tā iziešanai no tirgus, ja to nepārņems cits uzņēmums. Uz to norādīja ne tikai finanšu rādītāji, bet arī KP izmantotie bankrota iespējamības prognozēšanas modeļi. Otrkārt, nepastāv alternatīva iegādes iespēja, kas būtu mazāk vērsta pret konkurenci kā paziņotā apvienošanās. Sarunas par apvienošanos tika vestas ar vairākiem tirgus dalībniekiem, tomēr tās dažādu iemeslu dēļ nerezultējās ar darījuma noslēgšanu. Treškārt, bija sagaidāms, ka "Rīgas dzirnavnieks" pametīs tirgu, jo, visticamāk, investori vai cits potenciāls pircējs neizteiks vēlmi pārņemt tā aktīvus.