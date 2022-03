Jamaikieši Kembridžas hercogiem pieprasa reparāciju par verdzību

Vēstulē Jamaikas līderi paziņoja, ka svinēs 60. gadus kopš atbrīvošanās no Apvienotās Karalistes, taču uzsvēra, ka atvainošanās ir "nepieciešama, lai sāktu dziedināšanas, piedošanas, samierināšanas un kompensācijas procesu".

Jamaikas likumdevējs Maiks Henrijs, kurš ilgu laiku ir vadījis centienus panākt kompensācijas, arī sacīja ziņu aģentūrai The Associated Press, ka atvainošanās ir tikai pirmais solis par to, ko viņš raksturoja kā "cilvēka dzīvības un darba ļaunprātīgu izmantošanu".