"Nositīsimies kopā!" Kādas Bolt vadītājas neparastais stāsts

"Es strādāju Boltā tikai nedaudz vairāk nekā nedēļu, un šajā laikā piedzīvoju visādus atgadījumus. Es sākšu ar sliktāko. Es vedu mana vecuma vīrieti no ciema netālu no pilsētas. Kā vienmēr: tu ierodies, informē par to klientu, klients iekāpj taksometrā," atceras un TikTok stāsta taksometra vadītāja Kati.