Stirāns: Vēl aptuveni piecus gadus nešķirotajiem sadzīves atkritumiem pietiks vietas poligonā

Viens no risinājumiem ir palielināt esošo poligona teritoriju, un to mēs arī esam sākuši, lai ilgtermiņā plānotu poligona darbību. Paredzams, ka optimālais risinājums būtu iespēju robežās paplašināt esošo poligona “Getliņi” teritoriju un sākt atkritumu dedzināšanas kompleksa izbūves plānošanu.

Tikmēr Eiropas Savienības valstīs joprojām notiek aktīva cīņa par to, lai dedzināšanu atzītu par pārstrādi. Atkritumu dedzināšanas kompleksa izveide Latvijā neatceltu sākto atkritumu šķirošanu mājsaimniecībās, ko liela daļa Latvijas iedzīvotāju jau aktīvi dara, proti, šķirot iepakojumu, stiklu un nu jau pakāpeniski arī bioloģiskos atkritumus. Jāpiemin, ka bioloģisko atkritumu šķirošana būs obligāta no 2024. gada 1. janvāra visiem Latvijas iedzīvotājiem. Atkritumu dedzināšana kā viens no pārstrādes veidiem veiksmīgi papildinātu jau esošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvērstu elektrībā un siltumā tos atkritumus, kuru cita veida pārstrāde nav iespējama vai patērētājiem būtu ļoti dārga.