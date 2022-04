Jaunieša sapnis ar 108 megapikseļiem

7,9 milimetrus biezā tālruņa priekšpusē pamanāmākā lieta ir apskaužami plānās apmales ap 6,78 collu ekrānu. Sānos un augšā tās ir tikai 1,05 milimetrus platas, tādēļ korpusa fasāde lietderīgi izmantota faktiski pilnībā. To apliecina arī mērījumi – displeja lietojamā daļa aizņem 94,85% no visa pieejamā laukuma. Lai šo tālruni varētu piedāvāt pircējiem par 349 eiro, ražotājam nācās izvēlēties lētāku ekrāna tehnoloģiju. Ja oriģinālais nova 9 bija aprīkots ar spilgto OLED paneli, tad jaunajai versijai ir IPS LCD tehnoloģijas displejs, tiesa ar labu 1080x2388 pikseļu izšķirtspēju, kas atbilst Full HD+ standartam, un 90 Hz atsvaidzes intensitāti. Līdz ar to lietošanā vienīgā pamanāmā atšķirība ir krāsu daudzveidība. Vizuālais saturs izskatās nedaudz bālāks nekā oriģinālajā modelī, un tas sākotnēji var samulsināt fotografētājus.