Personīgais treneris skriešanas entuziastiem – viedpulkstenis GT Runner

Nebūtu melots sakot, ka šis pulkstenis ir pērnā gada nogalē prezentētā Watch GT 3 sportiskā versija. Vizuāli un funkcionāli abi ir ļoti līdzīgi, vienīgi Runner gadījumā izmantoti krietni vieglāki korpusa materiāli, tādēļ tas sver nieka 38,5 gramus un uz plaukstas locītavas ir tikpat kā nejūtams. Apvalka apakšdaļa ap stikla klāto sensoru gredzenu un sāni izgatavoti no polimēra šķiedras, bet ekrānu ieskauj izturīga un prestižāku izskatu piešķiroša keramikas apmale.

Atšķirībā no GT 3, šajā modelī nav uz augšu izliekta aizsargstikla, kas rada lielāka ekrāna ilūziju. Tā vietā stikls ir nedaudz ielaists uz leju un apmale to sargā no tiešas saskares ar plakanām virsmām. Lai arī korpusa uzbūve nepretendē uz elitāras ierīces statusu, sajūtu ziņā tas ir ļoti patīkams un ērts. Arī komplektā iekļautā silikona siksniņa ir liega un mīksta, turklāt, pateicoties daudziem caurumiem arī elpojoša un cieši piestiprināma pie ikviena izmēra rokas. Un tā arī pavisam minimāli ietekmē kopējo svaru – par kādiem 12-13 gramiem.