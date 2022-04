Ceļu būvdarbi vēršas plašumā. Lūk, kas jāņem vērā autovadītājiem

Ceļu būvdarbi uz Ventspils šosejas no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi FOTO: Renārs Koris

Valsts ceļu tīklā turpina pieaugt būvdarbu apjoms, visvairāk būvdarbu posmu patlaban ir uz reģionālajiem autoceļiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi patlaban ir uz reģionāla ceļa Rīga-Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem; reģionāla autoceļa Smiltene-Gulbene (P27), remontdarbu posmā no Taurēm līdz Gulbenei, kur tiks ieviesti jau seši pagaidu luksofori; uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi. Aicinām autobraucējus iespēju robežās izmantot alternatīvos maršrutus un apbraukt remontdarbu posmus.